فنزويلا .. مصرع 23 موقوفا وإصابة 14 شرطياً بصدامات في مركز للشرطة

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واندلعت المواجهات عندما حاول عناصر من القوات الخاصة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطي لتحرير زوار للسجن احتجزهم السجناء بحسب كارلوس نييتو الناشط في الدفاع عن حقوق السجناء.وقال نييتو إن المواجهات وقعت بين قوات العمليات الخاصة والموقوفين الذين كانوا مسلحين، وأطلقوا النار على الشرطة وفجروا قنبلتين يدويتين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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