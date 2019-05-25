بعد اتهامه بالانحياز .. غوتيريش يؤكد لعبد ربة منصور هادي ثقته بمارتن غريفيث

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث وعمله، وذلك بعد تلقي غوتيريش خطابا من عبد ربه منصور هادي ينتقد فيها عمل غريفيث ويتهمه بالانحياز الى أنصار الله.

وفي هذا السياق ..



أوضح المتحدث ستيفان دوجاريك أن الأمين العام قال في رده على خطاب هادي إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتـفاق ستوكهولم ينبع أولا من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية.وأضاف دوجاريك أن غوتيرش أكد لهادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين للوفاء بالتزاماتهما تجاه اتفاق ستوكهولم والعمل بشكل متوازن للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع. انتهى.ص.هـ.ح.

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