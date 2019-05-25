الدفاع المدني: اخمادها حريق اندلع في مزرعة للحنطة بقضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، السبت، عن اخمادها حريق اندلع في مزرعة للحنطة بقضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم 25 ايار 2019 ، ان فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع في احد مزارع الحنطة بوقت قياسي حال دون توسعه وانتشاره الى الاراضي المجاورة المزروعة بالحنطة ايضا.

يشار الى ان مزارع الحنطة تتعرض الى سلسلة من الحرائق من قبل جهات مجهولة، في وقت ارتفع فيه الانتاج العراقي من الحنطة الى ارقام غير مسبوقة.

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