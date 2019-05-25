محافظ النجف: حملة الحشد الخدمية امتداد لدوره في الدفاع عن الوطن والمقدسات

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، السبت، بدور الجهد الهندسي للحشد الشعبي في اعمال كردي الانهر والمبازل وتأهيل واكساء الطرق في المحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لدور الحشد في الدفاع عن الوطن والمقدسات.وقال المحافظ لؤي الياسري لصحيفة "الصباح" اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "اعمال الجهد الهندسي للحشد الشعبي ستتضمن كري المبزل والانهر ...

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