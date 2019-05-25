بالصور.. هندسة الحشد تواصل كري الانهر والمبازل في النجف

2019/05/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اعمال كري الانهر والمبازل في منطقة الخسف جنب ناحية القادسية بمحافظة النجف الأشرف.تصوير: جهاد سالم

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