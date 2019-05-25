2019/05/25 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني إن العراق اشترى أكثر من 1.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الحالي.وأضاف العاني في بيان أن وزارته اشترت حتى الآن 1549839 طنا من القمح.وقال العاني الشهر الماضي إن موسم الحصاد في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق اشترى ما يزيد عن 1.5 مليون طن من القمح المحلي وكالة خطوة برس.

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