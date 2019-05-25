2019/05/25 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص خيم التعادل السلبي من دون اهادف على مباراة السماوة والزوراء التي اقيمت على ملعب السماوة، ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانحصر اللعب في وسط الميدان ولم يتمكن الفريقان من خلق فرص سانحة للتسجيل، لتنتهي المواجهة من دون اهداف.وبلغ الزوراء بهذا التعادل، النقطة 64 في المركز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعادل السلبي يخيم على مواجهة السماوة والزوراء في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التعادل السلبي يخيم على مواجهة السماوة والزوراء في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).