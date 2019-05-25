هواوي تتلقى ضربة موجعة أخرى

2019/05/25 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل “هواوي” تلقيها للضربات الموجعة واحدة تلو

الأخرى، حيث منع “اتحاد إس دي” الشركة الصينية من تصنيع منتجات تتضمن فتحات

بطاقات ذاكرة من نوع “إس دي” و”مايكرو إس دي”.

النور نيوز/ منوعات

ونقل موقع “إنغادجت” التقني عن “اتحاد إس

دي” تأكيده حذف “هواوي” من قائمة الشركات المعتمدة من جانبها، وذلك

استجابة للعقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت عليها.

وتمثل الضربة الجديدة لهواوي تهديدا لمنتجاتها، خصوصا تلك

التي لا تتمتع بمساحة تخزين كبيرة على غرار الهاتف “هونر”، إلا أن الشركة

الصينية قد تجد الحل في التقنية الخاصة به والتي طورتها باسم “نانو ميموري كارد”

وكشفت عنها أواخر العام المنصرم.

وتعد “هواوي” أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم،

لكنها تخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا

الشركة بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.

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