الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع في مزرعة للحنطة بقضاء الشرقاط

2019/05/25 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، السبت، عن اخمادها

حريق اندلع في مزرعة للحنطة بقضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، ان فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع في احد مزارع الحنطة بوقت قياسي حال

دون توسعه وانتشاره الى الاراضي المجاورة المزروعة بالحنطة ايضا.

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