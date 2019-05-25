2019/05/25 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد العلماء طريقة لتغيير الكروموسوم الزائد في خلايا الطفل المسبب لمتلازمة داون ما يتيح علاجها في الرحم.ويعاني المصابون بـ “داون” من إعاقة في التعلم تختلف باختلاف كل شخص بسبب تغير وراثي لمرة واحدة في الحيوانات المنوية أو البويضة.ويولد الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة مع 46 كروموسوم ولكن الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاج جيني في الرحم قد يقضي على متلازمة داون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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