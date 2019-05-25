2019/05/25 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oZg-TNEohM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنيسة السيدة العذراء في بغداد.. بناء أثري خالد في قلب العاصمة العراقية) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنيسة السيدة العذراء في بغداد.. بناء أثري خالد في قلب العاصمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).