الحلبوسي يشيد بقرار سحب يد الموظف المُحال إلى القضاء

2019/05/25 | 19:19

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بغداد اليوم- بغداد

أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت (25 أيار 2019)، بقرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المحال الى القضاء بتهم الفساد المالي والإداري.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس البرلمان يشيد بقرار مجلس الوزراء المرقم (185) لسنة 2019، حول حثِّ الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على سحب يد الموظف مِمَّن تم إحالته إلى المحكمة المختصة (جنح أو جنايات) عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري، وأهمية تبرئة الموظفين الذين لم يثبت بحقهم التقصير".

ووصف رئيس مجلس النواب القرار بأنه "خطوة جيدة؛ للحدِّ من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين وكشفهم، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حدٍّ سواء".

وكان مجلس الوزراء، عقد جلسته الأسبوعية، الثلاثاء (21 أيار 2019)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء بحث خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبد المهدي، العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر عددا من القرارات".

واصدر المجلس قراراً بـ "سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت كتلة بدر البرلمانية، اليوم السبت، عن وجود مساعٍ في مجلس النواب لفتح ملف "مزاد العملة" في البنك المركزي العراقي، مؤكدةً أن الملف تحوم حوله الكثير من الشبهات.

وقال المتحدث باسم الكتلة، وليد السهلاني، في حديث لـ(ب

بغداد اليوم- كردستان

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت (25 أيار 2019)، أن الشعب الكردي مستمر بإرادة أقوى في النضال لنيل حقوقه المشروعة رغم المؤامرات.

وقال بارزاني في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 43 لانطلاق ثورة گولان:

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر سياسي لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصل عصر اليوم السبت، الى العاصمة بغداد في زي

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