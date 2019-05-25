الأمن اللبناني ينفي ترحيله السوريين قسرا

2019/05/25 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نفى الأمن العام اللبناني ما ورد في بيان لمنظمات حقوقية حول إجباره المواطنين السوريين على توقيع استمارات عودة طوعية قبل ترحيلهم إلى بلادهم، فور وصولهم إلى مطار بيروت.وكانت منظمات “هيومن رايتس ووتش”، و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المفكرة القانونية”، و”رواد الحقوق” و”مركز وصول لحقوق الإنسان” قد اتهمت الأمن اللبناني في بيان مشترك بترحيل […]

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