جريمة بشعه في مصر تكشفها كاميرات المراقبة

2019/05/25 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-متابعة

كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي

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