الدوري الممتاز.. التعادل السلبي يخيم على مواجهة السماوة والزوراء

2019/05/25 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل السلبي من دون اهادف على مباراة السماوة والزوراء التي اقيمت اليوم السبت, على ملعب السماوة، ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري

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