ترامب يوافق على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

2019/05/25 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد ترامب أن مهمة هذه القوات الإضافية التي سيتم نشرها سيكون لأغراض وصفها بالوقائية.من جهتها أشارت مساعدة وزير الدفاع، كاتي ويلبارغر، إلى أن القوات الأمريكية التي سترسل إلى الشرق الأوسط لن تنشر في سوريا أو العراق، وأضافت أن الهدف الأساسي من نشر القوات الإضافية ليس الدخول في نزاع مع إيران بل للضغط عليها.انتهى.ص.هـ.ح.

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