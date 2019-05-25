هزة أرضية.. موجة حر وعاصفة ترابية وأمطار

2019/05/25 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت 25 آيار/مايو، حدوث هزة أرضية في مناطق بإقليم كردستان، مصدرها إيران، فيما ضربت عاصفة ترابية محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد).

ضربت هزة أرضية إقليم كردستان وعاصفة ترابية محافظة كركوك شمالي البلاد

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، إن "هزة أرضية بلغت قوتها بلغت 4.2 على مقياس رختر، وقعت بمدينة كرمنشاه في إيران" مؤكدة أن "المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في محافظتي حلبجة والسليمانية"، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار وفق البيان.

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كما دعا البيان، المواطنين إلى أخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية.

وليس بعيدًا عن الإقليم، ضربت عاصفة ترابية محافظة كركوك، شمالي البلاد، أثرت بشكل كبير على مستوى الرؤية، وسط ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى البلاد، متأثرة بموجة حر عالمية وفق ما أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم.

وذكرت الهيئة، أن اليوم السبت، سيشهد طقسًا غائما مع فرصة لتساقط الأمطار، في المنطقة الوسطى والشمالية، وطقسًا غائما في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع بدرجات الحرارة في جميع المناطق، فيما توقعت أن تكون درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 45 درجة.

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة متأثرة بموجة حر عالمية مع فرص لتساقط أمطار

بينت الهيئة، أن اليومين المقبلين سيشهدان، طقسًا صحوًا إلى غائم جزئي في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما يشهد يوم الاثنين، انخفاض في درجات حرارة قليلًا شمال ووسط البلاد.

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