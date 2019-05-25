بعملية أستباقية.. الجيش العراقي يقتل عنصرين من داعش

2019/05/25 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ نفذت قيادة فرقة المشاة العشرون التابعة للجيش العراقي عملية استباقية في منطقة الجزيرة جنوب تل عبطة بعمق اكثر من 35كيلو متر بأتجاه الحدود العراقية السورية تم تنفيذ العملية من خلال القوة العسكرية المشتركة كل من فوج الثاني والفوج الثالث لواء المشاة الثالث والأربعون وقوة من شرطة تل عبطة وبمشاركة فوج ٦١ وفوج ٦٥ الحشد العشائري .وقال مصدر امني في حديث لوكالة النبأ للاخبار، انه "تم المباشرة في تنفيذ العملية فجر اليوم في قرية ابو عبات غرب الحضر ".

واضاف المصدر انه "واثناء تطويق القرية خرجت دراجة نارية تقل شخصين من عناصر داعش الإرهابي وتم ملاحقتهما ومحاصرتهما بعد المواجهة والاشتباك معهم تمكنت قطعاتنا من قتلهما وجلب جثثهم وتم تسليمها إلى مركز شرطة تل عبطة ".

واكد المصدر الامني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه "تم إكمال تفتيش القرية بالكامل دون وقوع اي خسائر ضمن صفوف القوات الامنية" .

وينشط عناصر داعش في المناطق النائية وقرب الحدود السورية العراقية على طول الخط من معبر ربيعة الواقع شمال غرب الموصل الى معبر طريبيل قرب الحدود العراقية الاردنية.



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