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متظاهرون في بغداد: من يريد الدفاع عن إيران فليحارب خارج العراق


متظاهرون في بغداد: من يريد الدفاع عن إيران فليحارب خارج العراق
2019/05/25 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضد إشعال فتيل الحرب

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