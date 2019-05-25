2019/05/25 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، بمجموعة من أسرارها الشخصية المتعلقة بحياتها الزوجية وعائلتها في لقاء للبرنامج التلفزيوني “مجموعة إنسان”.وأكدت الفنانة نانسي خلال اللقاء الذي عرض على قناة “إم بي سي” أنها ارتبطت بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بعد قصة حب.وأشارت نانسي إلى أنها تعرفت بفادي في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها، وكانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تعرفت نانسي عجرم على زوجها طبيب الأسنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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