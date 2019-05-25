لماذا اعترض راموس على إدارة ريال مدريد؟

2019/05/25 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية إسبانية أسباب الخلاف الشديد بين سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني وإدارة ناديه، ما أثار الشكوك حول استمرار قائد الملكي رفقة الفريق الموسم القادم.وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن راموس أبدى اعتراضه على سياسة التعاقدات الجديدة التي ينوي الريال إبرامها في الموسم الجديد، وعلى رأسها الفرنسيان بول بوغبا وكيليان مبابي […]

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