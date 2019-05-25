2019/05/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة، 24 مايو، في نواكشوط رئيس منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، شيخ محظرة العون، العالم محمد الأمين ولد الحسن، جراء وعكة صحية ألمت به نقل على إثرها للمستشفى.والراحل هو من الرعيل الأول من شيوخ الدعوة في موريتانيا، ويشهد له من يعرفه بـ “الاستقامة والورع والزهد والإقبال على شأنه وكف الأذى عن الناس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة رئيس منتدى علماء وأئمة موريتانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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