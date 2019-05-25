عُمان تستعد لمناقشة الإفلاس والاستثمار الأجنبي

2019/05/25 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعقد مجلس الشورى العماني، اعتبارا من الاثنين المقبل، جلساته الاعتيادية الـ13 و14 و15، لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة.ويعقد المجلس جلساته لمناقشة عدة مواضيع مهمة، وعلى رأسها قانوني الإفلاس واستثمار المال الأجنبي.وقال الأمين العام للمجلس علي المحروقي، إن “المجلس سوف يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول مشروع قانون استثمار […]

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