2019/05/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم السبت، عن مقتل 8 دواعش خلال عملية امنية في صلاح الدين.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “طيران الجيش اسند قيادة عمليات صلاح الدين بعملية في منطقة الزوية، وتمكن من قتل 8 دواعش وتدمير نفقين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش: مقتل 8 دواعش وتدمير نفقين في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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