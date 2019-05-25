2019/05/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق في أحد المخازن التجارية بمحافظة النجف.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “حريقا نشب داخل أحد مخازن الكارتون في منطقة حي المكرمة في النجف”.وأضاف البيان أن “أربعة فرق إطفاء وصلت الى موقع الحادث بعد دقائق من اندلاع الحريق داخل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في مخزن تجاري بالنجف وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق في مخزن تجاري بالنجف) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق في مخزن تجاري بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).