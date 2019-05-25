2019/05/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دفعت قرارات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية إلى إعلان جوجل أنها ستسحب ترخيص أندرويد الخاص بها من الهواتف الذكية التي تنتجها شركة التصنيع الصينية العملاقة، وهذا يعني أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة Huawei الجديدة لن يكونوا قادرين على تنزيل التطبيقات من متجر “جوجل بلاي”، والذي قد يكلف عملاق التكنولوجيا مئات الملايين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم ستخسر “جوجل” بعد حظر تطبيقاتها على اجهزة هواوي؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم ستخسر “جوجل” بعد حظر تطبيقاتها على اجهزة هواوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).