الحلبوسي يشيد بقرار سحب يد الموظف المُحال إلى القضاء بتهم الفساد

2019/05/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أشاد

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت ، بقرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف

المحال الى القضاء بتهم الفساد المالي والإداري.

وذكر

مكتب الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس البرلمان

يشيد بقرار مجلس الوزراء المرقم (185) لسنة 2019، حول حثِّ الوزير ورئيس الجهة غير

المرتبطة بوزارة على سحب يد الموظف مِمَّن تم إحالته إلى المحكمة المختصة (جنح أو جنايات)

عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري، وأهمية تبرئة الموظفين الذين لم يثبت بحقهم

التقصير”.

ووصف

رئيس مجلس النواب القرار بأنه “خطوة جيدة؛ للحدِّ من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين

وكشفهم، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حدٍّ سواء”.

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