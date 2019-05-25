قناة “الاتجاه” تتعرض إلى “تشويش” مقصود من مصادر مجهولة

2019/05/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت قناة “الاتجاه” الفضائية ,اليوم السبت, خلال البث المباشر الى حالة تشويش مقصود ومتعمد من قبل مصادر مجهولة .

وتأتي عملية التشويش بالتزامن مع بث مهرجان لنصرة الشعب الفلسطيني الذي نظمته المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله تحت شعار “إحنة اهلها” حيث شهد حضورا شبابيا كبيرا.

وشدد الحضور في المهرجان على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني المقاوم ضد مخططات الكيان الصهيوني في المنطقة .

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