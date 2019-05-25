2019/05/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أكدت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، اليوم السبت، عدم وجود امكانية لطمس هوية القدس بفعل الغطرسة الاميركية.

جاء ذلك في كلمة للكتائب “تابعته الاتجاه برس” ,القاها الشيخ مهدي البغدادي خلال مهرجان شبابي نظمته الكتائب في بغداد لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار “أحنه اهلها”.

وقال الشيخ البغدادي في الكلمة إن “كتائب حزب الله اشرت على حكام العرب والسعودية بانهم لم يصدروا أي بيان لمباركة العمليات الجهادية في فلسطين، وان الكتائب تقف أمام معسكر الاستكبار المتمثل بأميركا وعملائها في المنطقة”.

وأعتبرت الكتائب حسب كلمة البغدادي “قتال الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود واجب شرعي”، لافتا الى ان “الكتائب قامت بتكريم عوائل الشهداء العراقيين الذين شاركوا في حرب 1973 ضد الكيان الصهيوني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتائب في مهرجان نصرة الشعبي الفلسطيني: لا يمكن لاميركا طمس هوية القدس) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتائب في مهرجان نصرة الشعبي الفلسطيني: لا يمكن لاميركا طمس هوية القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).