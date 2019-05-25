كتائب حزب الله تنظم مهرجانا شبابيا لنصرة الشعب الفلسطيني

2019/05/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله المهرجان الشبابي لنصرة الشعب الفلسطيني بحضور واسع من ممثلي فصائل المقاومة تحت شعار "إحنة أهلها".

واكدت كتائب حزب الله في كلمتها خلال المهرجان "اهمية موقع القدس التأريخي ،مؤكدة ان استباحة القدس عبر قرارات واهية امر غير ممكن بالمطلق".

واكد القيادي في سرايا القدس الفلسطينية أبو حمزة في كلمته خلال المهرجان "أن الوضع الحالي يتطلب من جميع فصائل المقاومة الإسلامية توحيد الجهود في مواجهة قوى الاستكبار العالمي".

MJ

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