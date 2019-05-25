بتجهيز يصل 16 ساعة يومياً.. إنجاز خط (ناصرية - شطرة) للطاقة الكهربائية بذي قار

2019/05/25 | 20:21

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، دخول خط (ناصرية - شطرة) الحراري للعمل، فيما أكد أن هذا الخط سيجهز مناطق شمالي الناصرية بـ200 ميجاواط، بواقع 16 ساعة يوميًا.

وقال رئيس المجلس رحيم الخاقاني لـ(بغداد اليوم)، إن "نتائج دخول خط (132 ك.ف) للعمل ستكون ملموسة في مناطق شمال الناصرية كونه سيجهزها بطاقة مقدارها 200 ميجاواط"، مبينا أن "الشركة المنفذة لخط نقل الطاقة التزمت بالموعد النهائي الذي حدده مجلس محافظة ذي قار، وسلمت المشروع المدرج ضمن موازنة تنمية الأقاليم، اليوم".

وأضاف الخاقاني، إن "مناطق شمال الناصرية ستشهد انتعاشاً في ساعات التجهيز، ليصل إلى 16 ساعة يوميًا كحد أدنى نتيحة تقليل الحِمل على المنظومة الوطنية"، داعياً المواطنين إلى "تقليل استهلاك الطاقة وترشيدها قدر الإمكان لغرض تحسين وزيادة ساعات التجهيز تزامناً مع إرتفاع درجات الحرارة".

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وقال رئيس اللجنة حقي الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "احصائية خسائر حرائق الحنطة ف

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