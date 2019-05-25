2019/05/25 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد عن اجراء حملات مكثفة لازالة التجاوزات في قواطع مختلفة من العاصمة بغداد وذكرت الأمانة في بيان انه “تم اجراء حملات في حي الجهاد وحي المعلمين ومنطقة بغداد الجديدة وشارع عتبة بن غزوان وفي عدة شوارع اخرى ضمن قواطع بلدية الرشيد وبغداد الجديدة والشعب والدورة”.وأضاف البيان ان “الحملات تضمنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملات مكثفة لازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملات مكثفة لازالة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).