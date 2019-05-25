2019/05/25 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد عملاق الشبكات الاجتماعية “فيسبوك”، لإطلاق منافس لعملة البيتكوين في أقرب وقت من العام المقبل، حيث تسرّع الشركة خطط تنويع إيراداتها بعيدا عن الإعلانات.ومن المتوقع أن تحدد شركة “فيسبوك” خططها بمزيد من التفصيل هذا الصيف، حيث اجتمع مارك زوكربيرغ، مؤسسها ومديرها، مع مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا لمناقشة كيفية عمل نسخة “فيسبوك” من العملة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تعتزم إطلاق عملتها الرقمية المشفرة عام 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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