موسكو: اتفاقية قانون البحار لا تنطبق على حادث

2019/05/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت موسكو عدم سريان إجراءات حل النزاع المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار الأممية، على حادث "كيرتش"، وأن التحكيم الذي طلبت كييف إجراءه في هذا

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