ابتداء من الغد الاقليم من دون انترنت

2019/05/25 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان، عن قطع الانترنت لمدة 3 ساعات يوميا ابتداء من يوم غد الاحد.وقال كريم لطيف، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية، في تصريح صحفي انه تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها ضمان سير عملية الامتحانات ومنع الغش الالكتروني، للصفوف 9 و19، موضحا، ان الوزارة والتنسيق مع […]

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