2019/05/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يخوض برشلونة مواجهة من العيار الثقيل أمام فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم السبت، وعينه على تحقيق الثنائية المحلية والفوز بلقب الكأس للمرة الخامسة تواليا، في المباراة التي ستدور وقائعها بملعب بينتو فيامارين معقل فريق ريال بيتيس.سيكون برشلونة -في حال فوزه- أول ناد على الإطلاق يحقق اللقب خمس مرات تواليا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في نهائي كأس إسبانيا..



برشلونة يسعى لرقم منفرد وفالنسيا يطمح بموسم مثالي وكالة خطوة برس.

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