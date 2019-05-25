مجلس ذي قار: إنجاز خط (ناصرية – شطرة) حرارية ودخوله للعمل

2019/05/25 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، السبت، دخول خط (ناصرية – شطرة) حرارية إلى العمل، وفيما أكد أن الخط سيجهز مناطق شمالي الناصرية بـ200 ميجاواط، فيما نوه إلى أن التجهيز سيصل إلى 16 ساعة يوميًا كحد أدنى.وقال الخاقاني في بيان تلقته /المعلومة/، إن “نتائج دخول خط (132 ك.ف) للعمل ستكون […]

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