2019/05/25 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اعمال كري الانهر والمبازل في منطقة الخسف جنب ناحية القادسية بمحافظة النجف الأشرف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندسة الحشد تواصل كري الانهر والمبازل في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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