2019/05/25 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، قرار مجلس الوزراء بسحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر، بأنه “خطوة جيدة للحد من الفساد والبدء بمحاربة المفسدين”.

وقال الحلبوسي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه: “نشيد بقرار مجلس الوزراء المرقم (185) لسنة 2019، حول حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على سحب يد الموظف ممن تم إحالته إلى المحكمة المختصة (جنح أو جنايات) عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري، وأهمية تبرئة الموظفين الذين لم يثبت بحقهم التقصير”.

ووصف الحلبوسي القرار بأنه “خطوة جيدة للحد من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين وكشفهم، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حدٍّ سواء”.

وكان مجلس النواب قرر، في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعلق على أحد القرارات الحكومية: خطوة جيدة للبدء بمحاربة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعلق على أحد القرارات الحكومية: خطوة جيدة للبدء بمحاربة الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).