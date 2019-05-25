الدفاع المدني تعلن إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي الانبار

2019/05/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت مديرية دفاع مدني الانبار، السبت، عن إخماد حريق نشب

داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “مركز دفاع مدني هيت استخبر عن حادث حريق في قرية الحسنية عن حادث احتراق

زرع الحنطة”.

وأضافت أنه “على الفور هرعت الفرقة إلى مكان الحادث

وباشرت باخماد النار والسيطرة السريعة من توسع الحريق”، مبينة أن “مساحة

الزرع ٣٥ دونماً وتم السيطرة على ٢٠ دونماً، علما ان المحروق ١٥ دونماً فقط”.

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