2019/05/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار اليوم الجمعة عن أعادة أصدار أرسالية بحمولة (9) اطنان من مادة التبغ كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد.وقالت الهيئة العامة للكمارك” في بيان وتلقته وكالة صدى ,أن إعادة اصدار أرسالية التبغ ،جاءت كون الارسالية وردت الى المنفذ دون استحصال موافقة وزارة الزراعة والتي يجب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:أعادة أصدار 9 اطنان من التبغ وردت بدون موافقات رسمية في منفذ طريبيل الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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