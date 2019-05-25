ظريف يلتقي عبد المهدي في بغداد

2019/05/25 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المصدر في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “ظريف يلتقي الآن عبد المهدي في بغداد”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد.

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