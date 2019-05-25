ظريف يلتقي عادل عبد المهدي في بغداد

2019/05/25 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مساء اليوم السبت في بغداد.وذكر مصدر, ان” ظريف التقى مساء اليوم السبت، عبد المهدي لبحث مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة”.يشار الى ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل عصر اليوم الى العاصمة بغداد.

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