2019/05/25 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه الرسمي ببغداد وفداً من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضم د.علي أكرم البياتي نائب رئيس المفوضية و علي ميزر الشمري وعدداً من موظفي المفوضية، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الجهود الحكومية والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يبحث مع مفوضية حقوق الإنسان توحيد الجهود الحكومية والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير حداد يبحث مع مفوضية حقوق الإنسان توحيد الجهود الحكومية والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير حداد يبحث مع مفوضية حقوق الإنسان توحيد الجهود الحكومية والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).