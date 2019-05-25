شرطة النجف تعلن تطبيق خطة زيارة الإمام علي (ع)

2019/05/25 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى استشهاده وقيام دوريات نجدة النجف بتامين الحماية للزوار والمواطنين وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “دوريات النجدة باشرت بإشراف مباشر من مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيدة بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض

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