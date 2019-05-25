هذا ما جاء بخصوص كركوك.. تفاصيل لقاء الحلبوسي برئيس الجبهة العربية الموحدة

2019/05/25 | 20:52

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال لقاءه رئيس الجبهة العربية الموحدة وصفي العاصي، اليوم السبت، على "ضرورة" توحيد الصفوف، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة بخصوص محافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن الأخير "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، رئيس الجبهة العربية الموحدة وصفي العاصي"، مبينا أنهما "بحثا، خلال اللقاء،الأوضاع في محافظة كركوك، والتأكيد على أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء مكونات المحافظة".

وشدد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان على "ضرورة توحيد الصفوف؛ لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف"، مؤكدا على أهمية "بذل المزيد من الجهود، والعمل على حلِّ جميع المشاكل العالقة، والإسراع بمرحلة البناء والإعمار، وخدمة أبناء كركوك".

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، استعداد العراق لحل الأزمة بين واشنطن وطهران.

ونقلت قناة "العراقية" شبه الرسمية، عن الحلبوسي قوله، أنه "لم يطلب منا بشكل رسمي أن نكون وسطاء لحل الأزمة بين طهران

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أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت (25 أيار 2019)، بقرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المحال الى القضاء بتهم الفساد المالي والإداري.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس البرلمان يشيد بقرار مجلس الوزراء المر

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كشفت كتلة بدر البرلمانية، اليوم السبت، عن وجود مساعٍ في مجلس النواب لفتح ملف "مزاد العملة" في البنك المركزي العراقي، مؤكدةً أن الملف تحوم حوله الكثير من الشبهات.

وقال المتحدث باسم الكتلة، وليد السهلاني، في حديث لـ(ب

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