العراق يبدي استعداده للوساطة بين إيران وأميركا في هذه الحالة

2019/05/25 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أبدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، استعداد العراق للوساطة بين إيران وأميركا “في حال طُلب منه ذلك”.

وقال الحلبوسي في تصريحات نقلتها قناة العراقية الاخبارية الرسمية: “لم يطلب منا بشكل رسمي ان نكون وسطاء لحل الازمة بين طهران وواشنطن”.

وأضاف الحلبوسي قائلاً: “مستعدون للوساطة لحل الازمة بين واشنطن وطهران في حال طلب منا ذلك”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن العراق سيرسل وفوداً إلى إيران وأميركا لإنهاء التوتر بين الطرفين.

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