2019/05/25 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت قرارات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية إلى إعلان جوجل أنها ستسحب ترخيص أندرويد الخاص بها من الهواتف الذكية التي تنتجها شركة التصنيع الصينية العملاقة، وهذا يعني أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة Huawei الجديدة لن يكونوا قادرين على تنزيل التطبيقات من متجر “جوجل بلاي”، والذي قد يكلف عملاق التكنولوجيا مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوجل تخسر حوالي 425 مليون دولار سنوياً بسبب حظر هواتف هواوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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