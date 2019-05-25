إنجاز خط (ناصرية - شطرة) للطاقة الكهربائية في ذي قار بتجهيز يصل 16 ساعة يومياً

2019/05/25 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، دخول خط (ناصرية - شطرة) الحراري للعمل، فيما أكد أن هذا الخط سيجهز مناطق شمالي الناصرية بـ200 ميجاواط،

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