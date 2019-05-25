شرطة النجف تعلن تطبيق خطة زيارة الإمام علي (ع) بنشر 41 دورية

2019/05/25 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى استشهاده وقيام دوريات نجدة النجف بتامين الحماية للزوار والمواطنين.

وقالت المديرية في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "دوريات النجدة باشرت بإشراف مباشر من مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيدة بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض توفير الحماية للمواطنين والزائرين ومساعدتهم في اي حالة طارئة".وأكدت المديرية، أن "٤١ دورية من دوريات شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية لتامين زيارة استشهاد الامام علي عليه السلام".

انتهى.ص.هـ.ح.

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